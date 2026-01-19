Le costó demasiado, pero el Cruz Azul venció a un Puebla 'despojado'

Enrique Gómez

Después de luchar e insistir de todas las maneras posibles, Cruz Azul encontró la victoria 1-0 ante el Puebla.

En un encuentro por demás extraño en cuanto a lo administrativo (donde La Máquina fue local en el Estadio Cuauhtémoc contra el equipo dueño de ese inmueble), el equipo ‘celeste’ luchó por 78 minutos para poder hacerle gol a un modesto club que se quedó con uno menos desde los 11 minutos.

Además, parecía que el equipo de Albert Espigares empataba el juego en tiempo de compensación, pero el VAR advirtió al árbitro y este revocó el penal al identificar que Gonzalo Piovi jugó primero el balón.

Lo que sí se validó fue el gol de José Paradela a 12 del final y la roja de Fernando Monarrrez (11’).

Surrealismo MX: Cruz Azul jugando como local en Puebla contra el Puebla

Desde muy temprano en el partido, el segundo club con la plantilla más barata de la Liga MX (20 millones de euros según Transfermarkt) llevó a nuevos límites su papel de víctima en este partido ante un equipo que cuadruplica su valor de mercado, luego de que Monarrez planchara el tobillo de Erik Lira.

Por momentos pareció que ‘La Franja’ se saldría con la suya y sacaría un punto contra todo pronóstico, pero con siete jugadores en el área, un balón que le quedó a José Paradela en el punto penal y un disparo que se desvió en un rival y que se metió tras pegar en el poste, La Máquina encontró las redes.

Segundo triunfo consecutivo para el Cruz Azul (que inició el torneo con derrota ante León) y de esta manera llegó a seis puntos en tres jornadas, lo que le permite posicionarse entre los primeros lugares.