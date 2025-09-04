Publicación: lunes 8 de septiembre de 2025

EFE

Las Chivas solo saben ganar partidos amistosos

El Rebaño superó a León en partido de preparación en plena fecha FIFA

Chivas remontó un gol de Emilio Rodríguez y ganó por 2-1 este domingo al Club León en un partido amistoso disputado en el SeatGeek Stadium de Chicago en el que no estuvo James Rodríguez, convocado por la selección de Colombia en esta fecha FIFA.

En Chivas sí estuvo Javier 'Chicharito' Hernández, uno de los más esperados por la comunidad mexicana de Chicago, que rozó el gol a la hora de partido con un cabezazo que terminó fuera por centímetros.

Chivas está intratable... lástima que solo sea la pretemporada

Chivas venció 3-2 a Necaxa y así cierra la pretemporada hacia el Apertura 2025.
El equipo tapatío luce imparable con Gabriel Milito,
Con goles de Daniel Gutiérrez, Erick Gutiérrez y Luis Romo, el 'Rebaño' liquidó al Necaxa, que después descontaría con dos goles.
Fernando Gago, nuevo técnico de Necaxa, se reencontró con sus exjugadores en Aguascalientes.
En esta pretemporada, Chivas venció Necaxa, Mineros, Santos, León y Atlanta; además, empató con el Tapatío.
Así se delcara listo Chivas para el Apertura 2025.
Así se delcara listo Chivas para el Apertura 2025.
Así se delcara listo Chivas para el Apertura 2025.

El partido comenzó de la mejor manera para León, que se adelantó a los 16 minutos de la mano de Emilio Rodríguez, tras una buena pared entre Funes Mori y Daniel Arcila.

Chivas no dejó de luchar y Chicharito perdonó el empate de cabeza en la segunda mitad. Pero la presión del equipo de Milito tuvo premio en los últimos minutos.

En el 81, Campillo colgó un gran centro que llegó a las botas de Armando González tras un toque de Erick Gutiérrez. El 1-1 fue un golpe psicológico para León, que cinco minutos después recibió el definitivo 2-1.

Erick Gutiérrez volvió a participar en el gol con la asistencia para Cade Cowell, quien entregó el triunfo a Chivas.

Chivas jugó en Chicago con Óscar Whalley, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Erick Gutiérrez, Efraín Álvarez, Javier Hernández y Cade Cowell.

Desde ciertos ángulos, no se ve mal la nueva camiseta de Chivas

Chivas presentó su camiseta local 2025/26.
El nuevo jersey tiene las franjas rojas más anchas y agrega un nuevo patrocinador en la parte de enfrente.
La camiseta que usará Chivas en el Apertura 2025 incorpora azul en el cuello, los hombros en y unos adornos a la altura de las clavículas.
Erick Gutiérrez, 'Chicharito' Hernández y Roberto Alvarado modelan el nuevo manto rojiblanco.
Desde la temporada 2002/2003 no se veían tantos patrocinadores en la camiseta de Chivas.
Así la camiseta por atrás.
El jersey del Guadalajara siempre es uno de los más vendidos del continente americano.
El jersey del Guadalajara siempre es uno de los más vendidos del continente americano.

Gabi Milito no pudo contar con varios jugadores seleccionados con México, como Roberto Alvarado y Tala Rangel, o Hugo Camberos y Yael Padilla, quienes están con la selección sub-21.

León compitió con Óscar Jiménez, Paúl Bellón Saracho, Valentín Gauthier, Paolo Medina, Salvador Reyes, David Ramírez, Iván Moreno, Daniel Arcila, Jordi Cortizo y Rogelio Funes Mori.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS