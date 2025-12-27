Las 10 mejores camisetas que se vieron en la Liga MX durante 2025

Enrique Gómez

¿O sea que además de ganar los dos títulos de la Liga MX en 2025 el Toluca también tuvo la mejor camiseta del año? Aceptémoslo, esta vez Pumas no lució el jersey más memorable del futbol mexicano, como en otras ocasiones.

Fue un periodo interesante en la Liga MX en lo que a uniformes se refiere, pues mientras que América cambió de marca en el verano, Cruz Azul y Chivas se llenaron de publicidad como nunca, mientras que equipos como Atlas o Santos Laguna acertaron al simplificar sus escudos.

Aquí las mejores 10 camisetas que se vieron en la Liga MX durante los torneos Clausura y Apertura 2025: