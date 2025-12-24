América vende el 49% de sus acciones a un grupo inversionista

Redacción FOX Deportes

El Club América ha dado un paso hacia una nueva era, en la que busca crecer e innovar. Por ello concretó una alianza estratégica con General Atlantic, que incluye la venta del 49% de sus acciones.

La empresa estadounidense es líder en las inversiones a nivel global, cuyo objetivo es crear y aumentar el valor de sus clientes a largo plazo.

En un comunicado de prensa, el club explicó que Emilio Azcárraga Jean seguirá al frente como “Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración”, pero que ahora contará con el apoyo de este nuevo grupo para “que el América siga creciendo en México y en el mundo”.

¡Tienes que ver la recopilación de atajadas de Malagón en el AP25! 🤩



▶️ Ve el video completo: https://t.co/5et6ofrzgq pic.twitter.com/CSsYH3wQYm — Club América (@ClubAmerica) December 24, 2025

Asimismo, la familia Azcárraga seguirá a cargo del equipo y del Estadio Banorte “con control mayoritario”, pero “se estructurará a través de una entidad de nueva creación (…) con el objetivo de acelerar la siguiente etapa de crecimiento e innovación del grupo”.

Finalmente, el club también explicó que hizo una alianza con The Kraft Analytics Group, propiedad de Robert Kraft, dueño de los New England Patriots y de New England Revolution, para dotar de tecnología y datos a las ‘Águilas’.