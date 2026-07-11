La supuesta nueva camiseta del América parece una broma

Enrique Gómez

La camiseta más extraña en la historia del América podría ver la luz en esta misma temporada.

Una prenda color café y despojada del escudo tradicional del club nunca podría convertirse en una camiseta de juego del club azulcrema… o al menos de eso estábamos convencidos hasta ahora.

El sitio Footy Headlines compartió las primeras imágenes de lo que sería la tercera camiseta del América para esta temporada 2026/27 y solo por ser información del sitio más especializado en ropa futbolística, podemos creer que no se trata de una broma o de una indumentaria de entrenamiento.

😡😡😡 The leaked Club America 26-27 third kit by @ohcaar is drawing heavy criticism. Supporters are comparing the fiery auburn brown base and oversized eagle graphic to the wild MLS aesthetics of the 2000s. Rate it from 1️⃣ to 🔟 pic.twitter.com/PSf5WCvyxn — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 11, 2026

La nueva camiseta de las Águilas (recuerden bien este pseudónimo) tendría una mezcla de colores por demás extraña: base café con un gráfico de llamas en marrón. Además, remataría con las franjas típicas de la marca en azul rey. Pero lo más extraño no es la paleta de colores, sino cómo se plasma la identidad del club en el jersey: la palabra “Águilas” en el centro reemplaza el escudo de la institución.

Este logotipo (que lleva el rostro de un ave perfilada sobre la primera letra “A”) se vio en la ropa del club a principios de los 80s, pero siempre acompañando al escudo redondo del club, jamás sustituyéndolo.

Vaya que Adidas quiere dar de qué hablar en su segunda temporada con el equipo capitalino.