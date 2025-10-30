La Liguilla y la eliminación ya se sienten en esta Jornada 16

Enrique Gómez

Dos partidos directos por la eliminación.

El clásico regiomontano entre las grandes plantillas de Rayados y Tigres.

Un duelo directo por los cuartos de final como lo es el Pachuca-Chivas.

Promesas de goles (aunque quizá de un solo lado) para el Puebla-Cruz Azul y el Atlas-Toluca.

La penúltima jornada del Apertura 2025 se ha puesto por demás interesante y eso sin contar la disputa por el liderato, donde los cinco primeros lugares tienen posibilidades reales de acabar en la cima de la tabla de posiciones, lo que implicaría recibir en casa todos los partidos de vuelta de la Liguilla.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta Jornada 16 del Apertura 2025: