Pachuca rescató un valioso empate de Toluca

Redacción FOX Deportes

Toluca y Pachuca empataron 2-2 en un intenso duelo disputado en el Estadio Nemesio Diez, correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2025. Los Diablos Rojos iniciaron con autoridad y rápidamente tomaron el control del encuentro, impulsados por el apoyo de su gente. El partido se jugó con ritmo alto y momentos de mucha tensión.

El primer golpe llegó temprano, cuando Jesús Gallardo conectó de cabeza un centro al minuto 10 para abrir el marcador. Poco después, Paulinho amplió la ventaja al 25 con una definición dentro del área que parecía encaminar la victoria. Los escarlatas dominaban y generaban peligro constante por las bandas, con lo que hacían ver mal a la zaga visitante.

Sin embargo, Pachuca no bajó los brazos y reaccionó justo antes del descanso. Enner Valencia recortó distancias con un potente disparo al 45, aprovechando un rebote en la defensa. Ya en el complemento, el ecuatoriano volvió a marcar desde el punto penal al minuto 54, sellando el empate con sangre fría y precisión.

Toluca buscó el triunfo hasta el final, pero la expulsión de Alan Bautista al 76 para los Tuzos no cambió el rumbo del marcador.

⌚️ MF | 👹 Toluca 2-2 PACHUCA 🌪️



Fin del partido, sumamos 1 punto en la J15



Por: @Telcel

#TolucaPachuca pic.twitter.com/muIzCzw5nZ — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 27, 2025

El cierre fue frenético, con opciones en ambos arcos y un público encendido. Al final, el 2-2 reflejó fielmente la intensidad de un partido vibrante y de alto nivel en la recta final del torneo.

El punto negativo para los Diablos, fue la lesión de Alexis Vega, quien tuvo que abandonar el campo por una molestia en la pierna izquierda.