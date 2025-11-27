La escudería McLaren tendría pactada la compra del Atlas

Enrique Gómez

Desde hace meses que el Atlas está en venta y parece que ya llegó el comprador que tanto quería la directiva y la afición: una empresa top a nivel mundial con un fondo de inversión del medio oriente.

McLaren Group, el gigante del automovilismo que a su vez está respaldado por Mumtalakat, un fondo soberano del reino de Baréin, tiene pactada la compra de los Rojinegros, equipo histórico de la Liga MX.

De acuerdo con el periodista Pedro Antonio Flores, los propietarios de McLaren, constructora que está dominando la temporada 2025 de la Fórmula 1 y la cual, entre otras actividades tecnológicas, se dedica a fabricar automóviles deportivos del más alto prestigio, está muy cerca de cerrar la adquisición del Atlas, pues la idea del fondo Mumtalakat es expandirse y diversificarse, todo con la intención de asegurar flujo de dinero a futuro.

Esta es la Academia del Fútbol Mexicano en su foto oficial Apertura 2025. Gracias a todos por ser parte de la historia: refuerzo de lujo, abonados, Fiel y socios comerciales. 🙌



¡ARRIBA EL ATLAS, CABRONES! ❤️🖤 pic.twitter.com/hKypAyLiap — Atlas FC (@AtlasFC) October 31, 2025

“Después de muchas negociaciones, parece que hay algo pactado. McLaren Group tiene un consorcio que está metido sobre todo en la Fórmula 1, pero no solo es un equipo de carreras, es todo un ecosistema de tecnología y con mucho capital y respaldado por uno de los fondos más poderosos de medio oriente: Mumtalakat de Baréin, que prácticamente es dueño de McLaren”, dijo el comunicador a través de redes sociales.

Al parecer es cuestión de días para que se defina la venta del Atlas, el tercer club con más temporadas en Primera División, un equipo tradicional, pero que históricamente no ha tenido los mejores resultados.

Hay mucha ilusión con que un comprador acaudalado pueda comprar al equipo tapatío y al fin darle a la ‘fiel’ afición el plantel que se merece. Veremos si se efectúa la compra y cuál es la intención del nuevo dueño.