McLaren pidió perdón a sus pilotos por la descalificación en Las Vegas

El jefe de equipo de McLaren, Andrea Stella, pidió perdón a Lando Norris y Óscar Piastri por la pérdida de puntos en un momento "crítico" del Mundial de Fórmula Uno tras la doble descalificación por infringir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA.

Stella explicó que ambos MCL39 sufrieron "inesperados altos niveles de cabeceo (porpoising)" que no aparecieron en los entrenamientos libres, lo que degeneró en "excesivo contacto con el suelo"

"Estamos investigando las razones de este comportamiento del coche, incluido el efecto de los daños accidentales sufridos por ambos coches, que encontramos después de la carrera y que provocaron un aumento del movimiento del suelo", ha abundado el italiano.

Team Statement following the Las Vegas Grand Prix.#McLaren | #LasVegasGP 🎲 — McLaren (@McLarenF1) November 23, 2025

El monoplaza de Lando Norris incumplía la norma del grosor mínimo de nueve milímetros de la plancha inferior del fondo plano por 0.012 milímetros, mientras que el coche de Óscar Piastri infringía el artículo por 0.026 milímetros.

El líder del Mundial, Lando Norris, admitió que "es frustrante perder tantos puntos" en el Gran Premio de Las Vegas y especificó que esta incidencia fue la que le provocó entrar a gestionar el ritmo en el final de la carrera.

"Como equipo, siempre estamos empujando para encontrar el mayor rendimiento posible, y claramente hoy no conseguimos el equilibrio adecuado. Nada de lo que haga ahora cambiará eso", ha enfatizado.

Norris ha apelado a cambiar el foco por completo hacia Catar, donde intentarán "salir y ofrecer el mejor rendimiento posible en cada sesión".

Por su parte, Óscar Piastri, ha asegurado que es "decepcionante" concluir el fin de semana con la descalificación, y ha explicado que, "con lo ajustada que está la parrilla, siempre buscan "dónde ganar rendimiento", aunque "esta vez no lo conseguimos".

"Ahora necesitamos reajustar, reenfocarnos y empujar para conseguir los mejores puntos posibles en las dos últimas rondas, dos circuitos en los que anteriormente hemos sido fuertes", concluyó el australiano.