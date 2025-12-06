La eliminación de Cruz Azul comenzó con la derrota ante Pumas en fase regular

Redacción FOX Deportes

La eliminación de Cruz Azul comenzó en la Jornada 17 del Apertura 2025, cuando perdió el partido ante Pumas, a su portero titular, el liderato (y hasta el subliderato) en la tabla de posiciones y por tanto, la cláusula del desempate.

Pese a la eliminación en la Liguilla del futbol mexicano (la séptima en su carrera como entrenador), Nicolás Larcamón consideró que no se le debe juzgar por sus tropiezos al frente del Puebla o del Necaxa, conjuntos modestos del futbol mexicano y en lo que respecta a La Máquina, el estratega recordó aquella entrada en el duelo ante Universidad, donde lesionaron a Kevin Mier, uno de los mejores arqueros de la Liga MX.

Y es cierto, de haber quedado mejor posicionado que Tigres, este 1-1 hubiera favorecido a La Máquina. Aunque, siendo hondestos, clasificó el equipo que más hizo dentro de la cancha.

Tigres en la final, la nueva tradición del futbol mexicano Ganarle a un Cruz Azul sin alma sigue siendo un gran mérito

“Se podría decir que esta es la primera Liguilla (que pierdo) al frente de un equipo grande. Me quedo con los merecimientos, yo no me olvido de que en a Fecha 17 nos fracturan a Mier y en ese mismo partido perdimos el liderato”, remembró el estratega, quien no dejó pasar la oportunidad de recordar que, de haber mantenido la ventaja en ese partido, este empate en el ‘Volcán’ lo habría clasificado, pues estaría mejor posicionado.

“Este resultado nos hubiera clasificado a la final”, aseguró el entrenador, quien extrañamente vio un primer tiempo positivo en el Estadio Universitario pese a que su equipo lució rebasado en ida y vuelta de las semifinal.