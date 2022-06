La crudeza de Ignacio Ambriz: "fracasé en Europa, quería quedarme varios años"

Lo de Ignacio Ambriz en España fue un fracaso y lo que hizo en Toluca el torneo pasado también, la diferencia es que el entrenador mexicano tendrá una segunda oportunidad con los ‘Diablos Rojos’.

El estratega reconoció que no le fue bien con el Huesca el año pasado en la segunda división de España, donde solo dirigió 12 partidos (cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas), pero confía en poder aplicar lo mucho o poco de lo que aprendió en el ‘viejo continente’ ahora con el equipo ‘escarlata’.

“Fracasé, te lo cuento como tal. Yo tenía la ilusión de ir a Europa, quedarme varios años y después regresar a México, pero la realidad no fue así, regresé muy pronto”, comentó el estratega en FOX.

¿Y ahora? Toluca, sin Luuk de Jong, ni Pedro Alexis Canelo Tijuana hizo oficial el fichaje el mejor goleador de los 'Diablos' en últimos años

“Estuve en una liga muy competitiva, donde había mucho orden táctico y que no alcancé a ajustar al equipo para poderme quedar. Saqué algunas lecciones que estamos implementando en Toluca y esperamos tener un equipo con mejor estado físico que el torneo anterior”, agregó.

A Ambriz tampoco le fue bien el torneo pasado con los ‘Diablos Rojos’, pues ni siquiera alcanzó reclasificación (19 puntos) y terminó como la defensa más goleada del certamen, sin embargo, el siguiente campeonato promete con todos los refuerzos, pero ¿cerrará a Carlos González?

“Él no ha firmado. ‘Hasta que no esté el burro bien amarrado’, no podemos hablar de más”, dijo coloquialmente en una videollamada con el panel de FOX Sports Radio.

Toluca no puede permitirse un torneo como el anterior e Ignacio Ambriz tampoco, pues de lo contrario sí hilaría su segundo fracaso consecutivo, luego de los buenos momentos que vivió en León.