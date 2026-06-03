La Campeones Cup ya tiene fecha, lugar y anfitrión, pero falta rival

EFE

El Inter Miami recibirá el duelo por la Campeones Cup el 16 de septiembre en el Nu Stadium. Como cada año, el ganador de la MLS enfrenta al Campeón de Campeones de la Liga MX, que para esta ocasión está en disputa de Toluca y Cruz Azul.

El Toluca levantó el Apertura 2025, mientras que el Cruz Azul se impuso en el Clausura 2026, por lo que se medirán por el título absoluto el 25 de julio en California.

Los 'Diablos Rojos' fueron precisamente los ganadores de la última edición de la Campeones Cup tras derrotar por 2-3 al LA Galaxy en el duelo del 2025.

El Inter Miami conquistó el pasado diciembre la primera MLS Cup de su historia tras imponerse al Vancouver Whitecups por 3-1 en la final disputada en Miami, y será la primera vez que dispute este torneo.

Summer’s final act is in Miami, in a year when North America takes center stage in world soccer 🦩



The 2026 Michelob ULTRA Campeones Cup is set for Wednesday, September 16 at Nu Stadium pic.twitter.com/BLEevutLqk — Campeones Cup (@CampeonesCup) June 3, 2026

El equipo capitaneado por Lionel Messi tiene un historial positivo en los enfrentamientos recientes contra conjuntos mexicanos. El año pasado sumó cuatro victorias en cuatro encuentros contra conjuntos de ese país en la Leagues Cup.

Sin embargo, nunca ha jugado un partido oficial contra el Toluca y solo se ha enfrentado una vez al Cruz Azul, al que batió por 2-1 en la Leagues Cup 2023.

El historial de la Campeones Cup es favorable a la Liga MX, que suma cuatro triunfos -los tres últimos consecutivos- frente a tres de los combinados de la MLS.

Este torneo se comenzó a disputar en 2018 y forma parte de las diversas competiciones que cruzan a conjuntos mexicanos y estadounidenses, como la Leagues Cup y la Copa de Campeones de la Concacaf.