¡'Diablos' de época! Toluca ganó la Copa de Campeones de CONCACAF

Enrique Gómez

Los días de gloria del Toluca no terminaron, solo cambiaron al escenario internacional.

Los ‘Diablos Rojos’ son los nuevos monarcas de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

El equipo que en 2025 ganó dos campeonatos de la Liga MX, llevó su momento dorado a un nuevo nivel al vencer en penales a Tigres, mismo rival al que venció en el partido por el título en el Apertura 2025.

El equipo de Antonio Mohamed supo sobreponerse a la decepción de haber sido empatado en el segundo tiempo extra y en la tanda de penales, el equipo ‘escarlata’ se proclamó en el Nemesio Diez.

¡Toluca se corona desde los once pasos! 🧤 🏆 pic.twitter.com/jmafh0DKp6 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 31, 2026

Toluca sumó su cuarto título en los últimos 12 meses:

1. Clausura 2025

2. Campeón de Campeones 2025

3. Apertura 2026

4. Copa de Campeones de CONCACAF 2026

Así fueron los goles de este partido que terminó 0-0 después de los 90 minutos reglamentarios:

· 1-0 (103’): Recepción de media vuelta de Jorge Díaz Price, recorte hacia afuera y tiro cruzado

· 1-1 (113’): Tiro libre que llegó al área chica y Joaquim saltó más alto que todos para rematar

¿El mejor escenario el futbol mexicano? El Nemesio Diez, antes de la final de CONCACAF

Con el marcador empatado, llegó la definición en penales y aunque Tigres parecía tener mejores argumentos por la experiencia y calidad de su portero Nahuel Guzmán, el héroe fue nada menos que Luis García, quien detuvo dos penales (uno en la muerte súbita a Juan José Purata), le dio el título a su equipo y con él, un boleto a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes del 2029.

Tercera final consecutiva que pierde Tigres, que ha tenido que soportar la caída en el Apertura 2023 contra el América y las del Apertura 2026 y esta de la ‘Concachampions’ contra el mismo rival.

Toluca, el tercer equipo con más títulos de la Liga MX y que apenas el año pasado volvió a sus días de gloria, llevó su grandeza a nuevos niveles con la tercera CONCACAF en su historia, la primera desde el 2023.