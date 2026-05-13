Kevin Mier, el 'talón de Aquiles' de Cruz Azul, vuelve a fallar

Héctor Cantú

El arquero de Cruz Azul, Kevin Mier, se ha vuelto a convertir en el gran villano cementero en el juego de ida de las semifinales del torneo Clausura 2026.

La Máquina estaba necesitado de salir airoso en el juego disputado en casa ante las Chivas, equipo que llega más lastimado por ausencias a esta instancia del campeonato.

¡El primer gol del partido fue para las @Chivas! ❤️🤍



Tercer gol de Santi Sandoval en esta Liguilla. 🐐#LaFiestaDeLaAfición✨ | #SFCAZCHI | #SFIDA pic.twitter.com/kY5ypOBKB7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 14, 2026

Pero los planes de Joel Huiqui y compañía se vieron interrumpidos por un nuevo error de su arquero Kevin Mier.

No es la primera vez que una falta de atención de Mier le pasa factura a La Máquina y mucho menos en una fase eliminatoria. Si el colombiano se ha caracterizado por ser un arquero seguro durante la temporada regular, en la Liguilla suele venirse abajo y fallar en momentos clave.

En esta ocasión, en su intento de atajar un disparo de larga distancia, terminó por ‘escupir’ la pelota justo a la zona donde olfateaba Santiago Sandoval, quien mandó guardar la pelota al fondo de las redes.

El fallo obliga a Cruz Azul a recomponerse, en lo futbolístico y sobre todo en lo anímico. No hay seguridad en el arco cementero.