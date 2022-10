Juárez ya venció a todos los 'grandes' y espera su primera reclasificación

A partir de ahora, los Bravos de Juárez ya vencieron a todos los ‘grandes’ en la Liga MX.

Nada mal para un equipo que apenas se presentó en Primera División en 2019, luego de comprar la franquicia de Lobos BUAP y que le ha tocado pagar multas por cociente en las últimas dos temporadas.

¿Y la clasificación al repechaje? Con su victoria 3-1 ante Pumas, el equipo de Hernán Cristante ya hizo lo que estaba en sus manos y ahora solo le queda esperar el ‘favor’ de otros equipos para así disputar la primera fase final en su historia, pues hasta ahora, es el único equipo de la liga que nunca lo ha hecho.

¿Qué debe pasar para que Juárez avance a la ronda de reclasificación? Le alcanza con que Necaxa no sume o que San Luis y Mazatlán no ganen. Con que no sucedan dos de esas situaciones, el equipo fronterizo estará en la siguiente ronda del Apertura 2022, donde podría enfrentar a Tigres o Toluca.

Victorias de Juárez ante los equipos ‘grandes’:

· Vs Pumas: una (septiembre 2022)

· Vs Chivas: una (enero 2021)

· Vs América: una (febrero 2020)

· Vs Cruz Azul: una (septiembre 2021)

Nuestro panel de expertos analizan los 'pecados' y debilidades de los #Pumas en el torneo. 🧐#PuntoFinal 📺⚫ pic.twitter.com/mjFwCzGQOc — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 1, 2022

De Pumas es mejor no hablar, pero hay que hacerlo: el equipo que llamó la atención de todos por la llegada de Dani Alves cerró con tres derrotas consecutivas, perdió su invicto ante el equipo fronterizo con un resultado abultado y encima se ancló al antepenúltimo lugar del campeonato.

Los goles en el Olímpico Benito Juárez fueron de Jesús Dueñas (4’), Gabriel Fernández (41’) y Alan Medina (90’+6) por el equipo local, mientras que Diogo empató momentáneamente al 33’.

Juárez espera que la festiva victoria ante Pumas le termine dando el pase a la reclasificación después de tres años en el máximo circuito, pero su destino está en control de otros equipos.