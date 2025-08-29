Juárez no baja la intensidad y volvió a ganar en casa

Redacción FOX Deportes

Los Bravos de Juárez hicieron valer su localía al imponerse por la mínima diferencia a Mazatlán. El encuentro, disputado en el Olímpico Benito Juárez, estuvo marcado por un arranque intenso de los fronterizos, que aprovecharon pronto un error defensivo para tomar ventaja y luego se dedicaron a administrar el resultado con orden en todas sus líneas.

La anotación del triunfo llegó en los primeros compases del juego, cuando Óscar Estupiñán convirtió desde el manchón penal tras una infracción dentro del área.

Ese tanto fue suficiente para inclinar la balanza, pues el conjunto visitante mostró pocas ideas en ataque y nunca logró poner en aprietos reales al guardameta rival.

Ya en la segunda mitad, Juárez optó por controlar los tiempos, replegarse cuando fue necesario y cortar cualquier intento de reacción de los sinaloenses.

¿PODRÁ ASPIRAR A LA LIGUILLA? 😎🥳 FC Juárez vive un gran torneo… tras vencer a Mazatlan ¿tiene lo necesario para meterse a la Liguilla?



👉 Descubre todos los detalles en #PuntoFinal 🫢🫨🤩



😎 No te pierdas #FOXLigaMX. Disfrutaste de #JuarezMazatlan en FOX Deportes. pic.twitter.com/IyvYvq0soS — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 30, 2025

Mazatlán intentó adelantar líneas, pero sus embates fueron aislados y sin precisión, lo que terminó por facilitar la tarea defensiva de los locales, que lucieron serenos y con disciplina táctica.

El silbatazo final confirmó la victoria 1-0 para los Bravos, que atraviesan un momento positivo con tres triunfos seguidos y escalan posiciones en la tabla. Mazatlán, en contraste, se marchó con frustración, acumulando dudas ofensivas y la presión creciente de un torneo que comienza a complicarse demasiado pronto para sus aspiraciones.