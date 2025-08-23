Remontada para recordarse de Bravos de Juárez

Redacción FOX Deportes

La frontera vivió una noche de emociones inesperadas: FC Juárez venció 2–1 a Santos Laguna, en un partido que parecía perdido hasta los últimos instantes.

Los Guerreros habían golpeado temprano con el tanto de Cristián Dájome al minuto once, y durante casi todo el encuentro administraron esa ventaja mínima como si fuera una herencia preciosa. La afición local, paciente pero inquieta, veía cómo el reloj se consumía y el frío del desierto parecía congelar también las esperanzas.

El segundo tiempo fue un combate más anímico que futbolístico. Juárez buscaba con torpeza pero con fe, mientras Santos defendía con la seguridad de quien ya se imagina viajando con tres puntos en la bolsa.

Incluso una revisión de VAR que no acabó en penal pareció confirmar que la suerte no estaba del lado de los Bravos. El estadio se llenaba de murmullos resignados, y algunos ya pensaban en la salida cuando los minutos finales se acercaban con paso pesado.

Pero el futbol, caprichoso, nunca firma sus finales antes de tiempo. Al 89’, Ángel Zaldívar apareció entre la multitud en el área y, con un cabezazo decidido, igualó el marcador.

Ese gol no solo cambió el tanteo: encendió una hoguera en la tribuna y en los corazones de los jugadores, que de pronto parecieron descubrir que todavía quedaba historia por escribir. La cancha se volcó en una sola dirección y Santos, que había sido amo del guion, empezó a dudar de su papel.

Y fue en el suspiro final, al 90+2, cuando Denzell García tomó un balón dentro del área y lo mandó a guardar con la zurda, desatando la locura en el Olímpico Benito Juárez. La remontada estaba consumada, el 2–1 era real, y la ciudad entera vibraba con la hazaña. En apenas tres minutos, los Bravos pasaron de la resignación a la gloria, escribiendo una de esas páginas que el futbol guarda como testimonio de su magia impredecible.