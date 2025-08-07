La extraña regla que clasificó al Puebla y eliminó a Juárez de la Leagues Cup

Enrique Gómez

El único equipo de México que se jugaba algo en el último día de la Leagues Cup eran los ‘Bravos’ de Juárez y aunque epataron en los últimos minutos y forzaron los penales, igual quedaron eliminados.

El equipo fronterizo perdió frente al New York Red Bulls con un único fallo en la tanda de penales de Rodolfo Pizarro, quien erró pese a que le dieron dos oportunidades por el adelantamiento del portero del club de la MLS.

Con esto, Puebla se confirma como el cuarto lugar de la tabla la Liga MX en este torneo internacional y de esta manera, han quedado definidos los equipos mexicanos que jugarán los cuartos de final.

1. Toluca, 8 puntos

2. Pachuca, 7 puntos

3. Tigres, 7 puntos

4. Puebla, 6 puntos

Termina nuestra participación en la Leagues Cup. pic.twitter.com/0FuJLV4SAN — FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 8, 2025

Tras su derrota en penales, Juárez cerró la Leagues Cup con seis puntos. Cruel destino para un equipo que no perdió un solo partido en tiempo regular, que su única ‘falla’ fue caer en penales en su último y que incluso terminó con mejor diferencia de goles que el Puebla, que sí clasificó a cuartos de final.

Pero, ¿por qué Juárez quedó eliminado y Puebla avanzó?

La respuesta está en el sorpresivo primer criterio de desempate en la Leagues Cup: las victorias en tiempo regular. En ese sentido, ‘La Franja’ consiguió sus seis puntos tras vencer a New York FC y a Montreal, mientras que su derrota fue ante Columbus Cew; en tanto, Juárez goleó a Charlotte FC y consiguió sus otras tres unidades tras vencer en penales a Cincinnati y sumar uno ante Red Bulls.

O sea, Puebla tuvo más triunfos en la fase regular, pese a que Juárez tuvo mejor diferencia de goles.

Entonces, Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup en los siguientes días. Los encuentros serán a media semana hasta llegar a la gran final el 31 de agosto.