Juan Pablo Vigón, suspendido por su 'espectáculo' en la final

Enrique Gómez

Perdió la final del Apertura 2025, su burla quedó en ridículo y ahora, acaba de ser exhibido y suspendido.

Juan Pablo Vigón ha recibido un castigo de dos partidos de suspensión para el venidero Clausura 2026.

La Liga MX reveló que el mediocampista de 34 años se hizo acreedor a esta sanción por “emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante”, esto derivado del comportamiento que tuvo en la tanda de penales, cuando intentó intimidar al juvenil Oswaldo Virgen riéndose en su cara, antes de que el jugador de 20 años hiciera su cobro (que sí anotó).

¡SE CALIENTA 'CAPITÁN' VIGÓN!😳



Durante el festejo del título del Toluca, Juan Pablo Vigón cayó en la provocación del rival, salió corriendo detrás de un jugador escarlata para darle un tremendo puñetazo en la cabeza😮‍💨



La situación, para fortuna, no pasó a mayores... ¿Debe… pic.twitter.com/4JBzm0qkm8 — Claro Sports (@ClaroSports) December 15, 2025

Pero lo más grave sucedió después de que Alexis Vega anotara el penal definitivo para darle el título al Toluca, pues Franco Romero 'no perdonó' a su rival y le regresó la burla a Vigón en la línea de media cancha, previo a su carrera hacia el área para festejar la victoria de su equipo, provocación en la que sí cayó el mediocampista de Tigres, quien salió corriendo detrás del argentino para agredirlo por la espalda.

Todos lo notaron, pues Vigón fue el único futbolista de amarillo, que parecía correr junto a los rojos después de la tanda de penales. Por su parte, Romero recibió un partido de suspensión, por lo que se perderá el partido por la Jornada 1 del Clausura 2026 (10 de enero) contra el Monterrey.

Juan Pablo buscó enmendar su error y saludar a los campeones, pero su comportamiento quedó a la vista de todos e incluso uno de los árbitros tuvo que correr para contenerlo, por lo que su castigo será perderse las dos primeras jornadas del torneo, ante Querétaro y Pumas.