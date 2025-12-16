Publicación: miércoles 17 de diciembre de 2025

Enrique Gómez

El Clausura 2026 revela su calendario; solo durará 4 meses y medio

La Liga MX oficializó el calendario de lo que será el último torneo del Mazatlán

Solo serán cuatro semanas sin Liga MX. El Clausura 2026 ya tiene fecha de inicio y de final.

Se reveló el calendario completo de lo que será el próximo torneo del futbol mexicano. Ya están definidos los partidos inaugurales, los horarios para todas las jornadas, las fechas dobles y hasta los días en los que se jugará la Liguilla.

Lo que debes saber del calendario del Clausura 2026:

·       Inicia el 9 de enero con el Atlas vs Puebla

·       El Clásico Chivas-América es el sábado 14 de febrero (Jornada 8)

·       La fase regular termina el 26 de abril con el Cruz Azul vs Necaxa

·       La Liguilla comienza el 2 de mayo y se jugará sin seleccionados

·       La fase final arranque desde 8vos de final, como antes del 2020

·       La final de vuelta es el 24 de mayo

¡Adiós Play-in! La Liga MX se enmienda y anuncia su fecha de inicio

Después de 6 años, el futbol mexicano volverá a su formato original para el C2026

Por cierto, este torneo será el último del Mazatlán como equipo de Primera División, pues en la Asamblea de Dueños se aprobó la venta de su plaza. A partir del verano, el Atlante tomará su lugar y el club se mudará a la Ciudad de México, por lo que, a menos que el equipo avance a la Liguilla (cosa que nunca ha hecho desde que nació en 2020), el último partido en Sinaloa será el 22 de abril ante Toluca.

¿Quién es el Atlante, club que regresaría a la Liga MX en 2026?

Equipo centenario del futbol mexicano, aunque no está muy claro si se fundó en 1916 o 1918.
El Atlante nació en la Ciudad de México, pero ganó su tercer y último título de liga teniendo como sede Cancún (2007). Actualmente juega en el estado de Morelos.
Conocido como el ‘Equipo del Pueblo’ y reconocido por su uniforme azulgrana a franjas verticales.
Los ‘Potros’ juegan en la Liga de Expansión (segunda división) desde el 2014, año de su cuarto descenso.
En 2009 ganó la Liga de Campeones de CONCACAF y ese mismo año jugó el Mundial de Clubes ante el Barcelona. Perdió 3-1, pero por 30 minutos estuvo arriba en el marcador.
Aunque terminó en primer lugar del Apertura 2025, fue eliminado en cuartos de final por Tepatitlán.
Es el único equipo de la categoría de ‘plata’ que está certificado para ascender, pero ni siendo campeón podría llegar a primera, pues para reabrir el ascenso, se necesita un mínimo de 4 clubes certificados.
Pionero de la era profesional de México (1943), sigue siendo el 4° club con más temporadas en Primera.
‘Chamagol’ González, Luis Gabriel Rey y el ‘Hobbit’ Bermúdez, algunos de sus goleadores históricos.
Atlante busca su regreso a la Liga MX y se dice que ya compró la plaza de Mazatlán. Volvería en 2026.

El Clausura 2026 será el último torneo antes de la Copa del Mundo que inicia en la Ciudad de México en 11 de junio y como todos en la Federación buscan apoyar al Tri para que tenga un mejor Mundial del que parece presupuestado, los seleccionados de la Liga MX se integrarán a la concentración a finales de mayo, por lo que los ocho equipos clasificados a los cuartos de final buscarán el título sin sus estelares mexicanos.

La Liga MX durará exactamente cuatro meses y medio y contará con tres jornadas de media semana.

Ningún jugador del América en el XI ideal del Apertura 2025

Nahuel Guzmán, portero, Tigres
Jesús Gallardo, lateral izquierdo, Toluca
Luis Romo, defensa, Chivas
Sergio Ramos, defensa, Rayados
Ignacio Rivero, lateral derecho, Cruz Azul
Marcel Ruiz, mediocampista, Toluca
Óliver Torres, mediocampista, Rayados
Juan Brunetta, mediocampista, Tigres
Lucas Ocampos, extremo izquierdo, Rayados
Sergio Canales, extremo derecho, Rayados
Ángel Correa, delantero, Tigres

