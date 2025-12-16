El Clausura 2026 revela su calendario; solo durará 4 meses y medio

Enrique Gómez

Solo serán cuatro semanas sin Liga MX. El Clausura 2026 ya tiene fecha de inicio y de final.

Se reveló el calendario completo de lo que será el próximo torneo del futbol mexicano. Ya están definidos los partidos inaugurales, los horarios para todas las jornadas, las fechas dobles y hasta los días en los que se jugará la Liguilla.

Lo que debes saber del calendario del Clausura 2026:

· Inicia el 9 de enero con el Atlas vs Puebla

· El Clásico Chivas-América es el sábado 14 de febrero (Jornada 8)

· La fase regular termina el 26 de abril con el Cruz Azul vs Necaxa

· La Liguilla comienza el 2 de mayo y se jugará sin seleccionados

· La fase final arranque desde 8vos de final, como antes del 2020

· La final de vuelta es el 24 de mayo

¡Adiós Play-in! La Liga MX se enmienda y anuncia su fecha de inicio Después de 6 años, el futbol mexicano volverá a su formato original para el C2026

Por cierto, este torneo será el último del Mazatlán como equipo de Primera División, pues en la Asamblea de Dueños se aprobó la venta de su plaza. A partir del verano, el Atlante tomará su lugar y el club se mudará a la Ciudad de México, por lo que, a menos que el equipo avance a la Liguilla (cosa que nunca ha hecho desde que nació en 2020), el último partido en Sinaloa será el 22 de abril ante Toluca.

¿Quién es el Atlante, club que regresaría a la Liga MX en 2026?

El Clausura 2026 será el último torneo antes de la Copa del Mundo que inicia en la Ciudad de México en 11 de junio y como todos en la Federación buscan apoyar al Tri para que tenga un mejor Mundial del que parece presupuestado, los seleccionados de la Liga MX se integrarán a la concentración a finales de mayo, por lo que los ocho equipos clasificados a los cuartos de final buscarán el título sin sus estelares mexicanos.

La Liga MX durará exactamente cuatro meses y medio y contará con tres jornadas de media semana.