Juan Ignacio Dinenno nunca podrá recuperarse de las finales perdidas

Si hay algo de lo que nunca se podrá recuperar Juan Ignacio Dinenno es de las finales perdidas. Tan solo en Pumas lleva dos y en cambio, todavía no ha podido levantar un título de Primera División.

El delantero de Universidad se abrió en entrevista con su compañero Efraín Velarde sobre lo que significó perder la Copa Colombia en 2019 con Deportivo Cali, además de la Liga MX del Apertura 2020 y la Liga de Campeones de CONCACAF de este año, ambas con el club universitario.

“Perder las finales, por ahí la que me tocó acá y una vez me tocó perder en Colombia. Son momentos que todavía no puedo recuperar, seguro me va a doler toda la vida, me duele. Lo único que puedo hacer es lavarme la cara y a lo que sigue”, comentó el delantero de 27 años.

También pidió que no se haga menos lo que siente un futbolista por perder una final, más allá que el dolor es diferente al que puede sentir un aficionado de toda la vida.

“El hincha, yo entiendo el amor incondicional y lo respeto mucho. Yo creo que ellos deben de sufrir que su equipo pierda al final, pero creo que desde el lado del jugador se desestima lo qué es para un jugador estos golpes en el futbol. Son durísimos, para mí”, agregó el atacante argentino.

El único título que tiene Dinenno es el Ascenso a la Primera División de Argentina en 2014, pero ¿volverá a competir en una final a corto plazo? Por lo pronto, recién renovó su contrato con Pumas hasta 2024.