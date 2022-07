Jozy Altidore no es el refuerzo ideal para Puebla, ni para la Liga MX

Puebla perdió a uno de sus hombres más valiosos: Fernando Aristeguieta. El venezolano estará fuera de 6 a 8 meses por lesión y la ‘Franja’ optó por fichar a un refuerzo de la MLS: Jozy Altidore, pero ¿por qué?

El delantero llega as préstamo del New England Revolution, donde había disputado 19 partidos, 17 de ellos de liga, y anotado un gol en la temporada 2022.

Números que distan mucho de lo producido por Aristeguieta, quien consiguió seis tantos en 16 encuentros (Clausura 2022 y Apertura 2022). Además, sacó 15 disparos al arco, contra los dos que tuvo el estadounidense.

Al ataque, el venezolano es más peligroso y genera más oportunidades, 27 (2.43 por encuentro); el promedio de Jozy es de 0.68 (cinco en total).

El departamento de pases también lo lidera Aristeguieta, con 74 exitoso al último tercio de la cancha, Altidore tuvo 63.

Los duelos le favorecen al venezolano: aéreos (57 vs 17), defensivos (11 vs 7) y ofensivos (86 vs 23).

En la comparación uno a uno, no hay duda de que Aristeguieta está muy por encima.

¿Qué pasa cuando comparamos las estadísticas de Altidore con el resto de los delanteros de la Liga MX?

Nada, no pasa absolutamente nada porque solo en un rubro consigue colocarse entre los 10 mejores: pases exitosos al último tercio (8.64 por partido), donde es octavo, muy por detrás del líder, Leo Fernández (15.17por encuentro).

El delantero centro con mejor promedio de gol (Clausura 2022 y Apertura 2022) es Rodrigo Aguirre, de Necaxa, con 0.81. El máximo anotador es André-Pierre Gignac, con 11. Altidore sería el #31 del listado.

Alexis Vega, de Chivas, es el mejor asistidor (3), Jozy estaría en el sótano, pues no tiene pases para gol.

En cuanto a disparos al arco, quien tiene más al momento es Gignac (33), aunque Juan Dinenno, de Pumas, es quien más promedia por partido (2.21). El estadounidense estaría en el sitio #38 con dos tiros a puerta (0.29 por encuentro).

En regates, Vega vuelve a mandar, con 5.4 por partido; Altidore ocuparía el puesto #38 con 0.29. El del ‘Rebaño Sagrado’ también es puntero en acciones de ataque exitosas, con 52 totales (6.4 por partido). Jozy repetiría el puesto #38, con 5 acciones (0.7 por encuentro).

El departamento que medianamente le sonríe al estadounidense es el de pases. Sería el #14 en pases exitosos (0.4 por partido) y #8 en pases exitosos al último tercio (8.6 por duelo).

En la defensa no hay un departamento en el que supere el top 30, ya que sería #36 en recuperación de balones (0.4), #35 en intercepciones (0.8) y #31 en acciones defensivas exitosas (2.16).

Su físico (1.85 metros (6’1’’) y 78.9 kg (174 lb) tampoco le han resultado beneficiosos para ganar duelos, pues ocuparía los sitios: 24 en aéreos (2.3), 21 en defensivos (1.1) y 35 en ofensivos (3.1).

Lo único que queda es darle el beneficio de la duda y esperar que el tiempo de adaptación no sea demasiado. Quizá Puebla haya visto algo que los números no reflejan.

Después de una llamadita y unas recomendaciones 100% avaladas☝🏻 ¡Ahora sí, es un hecho!😎



¡BIENVENIDO AL PUEBLOTA, @JozyAltidore!🔥 ¡YA ERES UN HIJO DE TU ENFRANJADÍSIMA, VAMOS A ROMPERLA!⚽️🔝



RT si #LaFranjaNosUne🎽 y ya quieres ver a nuestro Enfranjado defendiendo el 🔵⚪️ pic.twitter.com/6Uz0y2HlLd — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 29, 2022