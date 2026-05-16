Joel Huiqui no es el héroe de Cruz Azul

Héctor Cantú

Cruz Azul ha regresado a una nueva final de la mano de Joel Huiqui, el hombre que ha sacado a la Máquina del atolladero luego del trabajo de Nicolás Larcamón.

Se han cumplido 27 años desde la última vez que un estratega mexicano lleva a La Máquina al partido por el título, e y a pesar de esta condición, Huiqui ha decidido no cargar con todo el peso del aplauso.

“Este equipo merece llegar a la final, han trabajado duro y se lo han ganado con sudor. Mi labor ha sido simplemente de dar orden, Ellos (los jugadores) son los actores principales”, detalló en conferencia de prensa posterior al partido.

Sobre la final y la posibilidad de tocar la gloria con Cruz Azul, Joel Huiqui se mostró emocionado por lograr el pase al partido por el título.

“Hoy quiero disfrutar la final, prepararla bien y buscar que la institución consiga un título más”, agregó.

Sobre el proceso de continuidad, Joel confirmó que es una gente de casa y que su ilusión es mantenerse dentro de la institución para el torneo siguiente.