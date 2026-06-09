Inició la nueva era del América; Guillermo Almada ya luce sus nuevos colores

Redacción FOX Deportes

El 10 de junio del 2026 quedará registrado como el día en que inició la nueva era del América.

Guillermo Almada vivió su primer entrenamiento a cargo de las Águilas y el club presumió a través de redes sociales cómo luce el entrenador uruguayo con la indumentaria del equipo 16 veces campeón de la Liga MX.

Los jugadores se reunieron en Coapa para iniciar la pretemporada de cara al Apertura 2026, torneo que inicia el 16 de junio (justamente en cinco semanas) y donde el club azulcrema debuta frente al Querétaro el día 18 en el Estadio Corregidora, encuentro donde será amplio favorito.

¡Guillermo Almada es Águila! 📋🫡



Bienvenido al Club América, Profe. Juntemos esfuerzos y luchemos con grandeza por nuestros objetivos. 🦅 pic.twitter.com/3CRxPTpkwh — Club América (@ClubAmerica) June 10, 2026

Luego de tres años con André Jardine, el América se pone a las órdenes de un nuevo entrenador, uno de gran éxito y experiencia en Ecuador con el Barcelona y en la Liga MX con el Pachuca, club con el que ganó el torneo local en el Apertura 2022 y la Copa de Campeones de la CONCACAF en 2024.

Almada volvió al trabajo en México, tras lo que fue su aventura en La Liga de España con el Real Oviedo, equipo al cual no pudo salvar y con el cual terminó descendiendo a la segunda división.

La versión Apertura 2026 del América está lejos de estar lista, pues algunos de sus jugadores están en la Copa del Mundo, además de que aún no se sabe nada de refuerzos. Sin embargo, el nuevo técnico ya está en la oficina.