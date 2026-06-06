Guillermo Almada, nuevo técnido del América

Héctor Cantú

Luego de la intempestiva e inesperada salida de André Jardine de las Águilas del América, el equipo de Coapa ha hecho oficial al sucesor del estratega brasileño.

Como se había adelantado desde días atrás, el uruguayo Guillermo Almada se ha convertido e el nuevo timonel del equipo emplumado que intentará regresar a los primeros planos de la Liga MX.

Almada, quien volvió a México la semana pasada para ultimar detalles de su contrato con el equipo más ganador del futbol mexicano, finalmente ha recibido el nombramiento de manera oficial por parte de su nuevo club.

“El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en “el Nido de Coapa” para reunirse con los jugadores y directiva de cara a la preparación del torneo Apertura 2026, se lee en el comunicado.

Guillermo Almada regresa a la Liga MX luego de un paso fugaz por el futbol español, donde no pudo lograr que el Real Oviedo se mantuviera en la primera división.

El sudamericano intentará llevar a buen puerto a las Águilas en esta nueva encomienda. Se espera que su presentación se dé en las instalaciones del club en los próximos días.