Inesperada y dolorosa derrota de Pachuca en casa

Hiram Marín

Pachuca sufrió una inesperada y dolorosa derrota 2-1 en su presentación en casa ante Querétaro, tras iniciar ganando el partido.

Apenas al minuto 3, Salomón Rondón adelantó a los locales tras una buena acción de Oussama Idrissi. Aunque los Tuzos dominaron el arranque, la falta de contundencia les pasó factura rápidamente. Con el paso de los minutos, el equipo hidalguense perdió el control y se fue desdibujando.

Querétaro supo resistir el embate inicial e hizo los ajustes necesarios. Con mayor orden defensivo y soltura en medio campo, los visitantes crecieron en dinámica y futbol.

El premio a su insistencia llegó al minuto 58 con el certero remate de Alí Ávila para el 1-1. El gol visitante desorientó por completo al cuadro hidalguense, que se mostró inoperante e ideas cortas.

Cuando el encuentro llegaba a su fin, Querétaro asestó un letal golpe en el tiempo de compensación. Al minuto 93, Alí Ávila firmó su doblete para concretar la remontada y la victoria 2-1.

¡Bandita de QuerétaRock, qué noche la de hoy en el Hidalgo! 🤟💙🖤



Aquí les dejo el segundo gol de Alí Ávila y segundo de @Club_Queretaro ante Tuzos.



¡Qué recurso del centro delantero!#LaLigaDeLaAfición ✨ | #J2 | #AP26 | #PACQRO pic.twitter.com/BL7SwgBIps — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 27, 2026

El silbatazo final provocó la inmediata indignación de los aficionados presentes en el inmueble. Un duro y sonoro abucheo despidió a los Tuzos por dejar ir la ventaja de manera agónica.

Con este resultado en la jornada, ambas escuadras modificaron sus registros en el torneo. Pachuca no pudo sumar en casa y se queda estancado en 3 puntos tras su desempeño previo. Querétaro consiguió sus primeras 3 unidades del certamen tras haber iniciado con un tropezón.