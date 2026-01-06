Ignacio Rivero se despide de Cruz Azul, pero "no es un adiós definitivo"

Enrique Gómez

Agradecido y convencido de que esta despedida no es definitiva, Ignacio Rivero le dijo adiós al Cruz Azul.

El jugador que fuera capitán de La Máquina durante los últimos torneos y que levantara desde lo más alto el título de la Copa de Campeones de CONCACAF y que fuera parte del equipo que ganó la Liga MX en el Clausura 2021, escribió una carta para la afición ‘celeste’ a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida. Fueron cinco años y medio intensos, de crecimiento, de aprendizaje y de muchísimas emociones que me marcaron para siempre. Llegué con ilusión y me voy con el corazón lleno, orgulloso de haber defendido estos colores y de haber sido parte de una historia tan grande”, fue parte de lo que escribió el mediocampista uruguayo en redes sociales.

“No lo tomo como un adiós definitivo. La vida y el futbol siempre encuentran la manera de volver a cruzar caminos. Me voy con gratitud, con respeto y un enorme orgullo por lo vivido. Gracias por tanto”.

Rivero llegó al equipo ‘cementero’ para el 2020 y con el paso de los torneos s2e convirtió en el capitán y ‘corazón’ del equipo. Tan solo en el último año, se apuntó 10 goles y tres asistencias en la Liga MX.

Tijuana hizo oficial el regreso de ‘Nacho’

Antes de llegar al equipo ‘celeste’, Rivero destacó en su estadía con los ‘Xolos’ de Tijuana, club al que volverá para este Clausura 2026, según lo comunicó el propio club fronterizo en su página web.

El Club Tijuana hace oficial el fichaje del mediocampista Ignacio Rivero. ¡Bienvenido de vuelta, 'Nacho'! #LocosXTijuas 🐕 | https://t.co/JrwE4BK7QD pic.twitter.com/M9SvcfmHl7 — Xolos (@Xolos) January 7, 2026

“El charrúa llegó al futbol mexicano para el ‘Xolaje’ en el 2018, en donde defendió sus colores hasta el 2020 a base de goles, asistencias y siendo un todo terreno para los fronterizos al desempeñarse en distintas posiciones de la cancha. Rivero fue pieza clave del equipo rojinegro que llegó hasta la final de la Copa MX, siendo este mismo torneo interrumpido por la pandemia”, recordó el conjunto bajacaliforniano.

Rivero tiene 33 años y ha pasado los últimos siete jugando en el futbol mexicano, competición donde suma más de 300 partidos disputados, más de 30 goles anotados y más de 20 asistencias repartidas.