'Hormiga' González es más que toda la delantera del América

Enrique Gómez

Apenas lleva un torneo siendo titular, pero bien podría sentar al ataque completo del América.

Todos los equipos del futbol mexicano quisieran tener a un canterano como Armando González, pero el campeón de goleo del torneo pasado pertenece a las Chivas y nada le daría más gusto que anotar un gol en el Clásico Nacional y ayudarle a su equipo a obtener una victoria de alto impacto en el campeonato.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de la plataforma Comparisonator, la ‘Hotmiga’ González es uno de los cinco mejores delanteros de la temporada en la Liga MX y lo cierto es que ningún futbolista de las Águilas en esa posición se le acerca; de hecho, el más competente ya juega en otro equipo.

De acuerdo con la I.A.:

· Armando González es el tercer mejor nueve de la Liga MX

· Rodrigo Aguirre era el delantero mejor rankeado del ‘Ave’ (17°), pero ya juega en Tigres

· José Zúñiga es el ariete azulcrema mejor clasificado y aparece hasta el 32°

La ‘Hormiga’ tiene un índex de 202 (creado con base en su desempeño total dentro de la cancha), mientras que la ‘Pantera’ apenas registra 83 y con eso, ya es el mejor delantero en el equipo capitalino.

Otros delanteros americanistas como Víctor Dávila o Henry Martín, ni siquiera figuran en el top-35.

Claro que a pesar del posicionamiento del delantero guanajuatense y el hecho de que Chivas marcha en primer lugar de la tabla en este Clausura 2026 al tener marca perfecta de 15 puntos en cinco partidos, es innegable que el América tiene una plantilla con mucho mayor potencial, que en las últimas semanas sumó cuatro refuerzos internacionales y que su valor de mercado es cercano a los 100 millones de euros.

Aun así, hay que recalcar que un delantero de 22 años que suma apenas 43 partidos en Primera División es la envidia del club 'más grande' de México, pues, a menos que algo raro pase, nunca podrá tenerlo en sus filas.