Enrique Gómez

La final navideña está un poco más cerca ahora que el Toluca avanzó a la siguiente ronda.

El campeón de la CONCACAF, que el 9 de diciembre debuta en la Copa Intercontinental, se convirtió en el primer semifinalista de la Liga MX tras eliminar al Atlas en el Estadio Jalisco.

Durante 32 minutos, el equipo rojinegro estuvo clasificado a las semifinales, pero tras un penal polémico y otro gol recibido en los minutos de compensación cuando todo estaba jugado al frente, el equipo de Hernán Crespo quedó eliminado, después de haber dado un gran primer tiempo.

¡Triunfo en el global y volvemos a semifinales! ? Nos vemos en unos días, Diablos.@calientesports pic.twitter.com/y7AP6DBv0P — Toluca FC (@TolucaFC) November 29, 2026

Empate 2-2 que consumó una victoria global de 4-2 para el equipo de Atonio Mohamed.

Así fueron los goles de este partido celebrado en la ‘Perla de Occidente’:

· 1-0 (17’): Penal que Aldo Rocho cobró hacia el centro de la portería

· 2-0 (45’+1): Gran definición de Kevin Zenón al pase filtrado de Elías Montiel

· 2-1 (77’): Penal que Alexis Vega cobró con gran potencia

· 2-2 (90’+5): Contragolpe que el mismo Helinho cristalizó entrando al área

Siendo la segunda peor defensa del torneo y con una racha que ya asciende a 11 partidos consecutivos sin ganarle al Toluca, sorprendió que el Atlas estuvo bien perfilado hacia las semifinales de la Liga MX, sin embargo, el Toluca jamás se desesperó, siempre confío en sus capacidades y aprovechó sus oportunidades para recobrar el boleto a la siguiente ronda.

Las semifinales se jugarán la siguiente semana, pero si el Toluca avanza a la siguiente ronda, la final empezará hasta el 24 de diciembre, pues el equipo ‘escarlata’ debe jugar la Copa Intercontinental, certamen que termina el 16 de diciembre con el Paris Saint-Germain esperando retador.

Toluca, el equipo que más títulos ha levantado desde el 2025, espabiló después de un cierre de torneo muy cuestionable y con gran seguridad avanzó a las semifinales, en busca de la 13.