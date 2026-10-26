Guillermo Almada, el único responsable del tropiezo del América

Héctor Cantú

El América sufrió un duro e inesperado revés tras caer ante Pachuca, uno de los equipos con peores registros en la clasificación general de la Liga MX.

A pesar de la derrota, las ‘Águilas’ se mantienen como líderes del Apertura 2026, aunque ahora Cruz Azul y Guadalajara tienen al alcance el primer lugar de la tabla.

El entrenador del conjunto azulcrema, Guillermo Almada, asumió la responsabilidad por el tropiezo y reconoció que su equipo estuvo lejos del nivel esperado.

“América tiene que ganar en cualquier cancha. Este es el partido que menos me ha gustado en la etapa que llevamos en el club. Si no juegas bien y no superas al rival, se te cierran las posibilidades”, señaló en conferencia de prensa.

Las deficiencias tácticas y futbolísticas del América quedaron en evidencia, especialmente durante la segunda mitad, cuando el equipo no encontró la manera de revertir el marcador.

“La imprecisión nos llevó a cederle algunas posibilidades a ellos, por más que vuelvo a insistir, tuvimos situaciones en determinados momentos”, agregó el estratega.

La derrota llega en un momento clave de la temporada, pues las ‘Águilas’ tendrán que cerrar la fase regular ante Tijuana, Toluca, Pumas y Tigres, cuatro rivales que podrían complicar sus aspiraciones de terminar como líderes de la clasificación.