Grupo Orlegi desmintió contactos de dueños de McLaren por Atlas

Redacción FOX Deportes

Orlegi Sports emitió este 1 de diciembre un comunicado para aclarar la situación en torno a la venta del Atlas FC, actualmente en proceso tras su decisión de poner fin a la multipropiedad. La directiva reiteró que el club busca un comprador que respete su historia, su arraigo social y su potencial deportivo.

En los últimos días circularon versiones que aseguraban que el fondo Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C., o alguna empresa vinculada, estaba interesado en adquirir al equipo rojinegro. Las especulaciones crecieron por el perfil internacional del fondo y su participación en industrias deportivas.

Orlegi desmintió estas versiones y afirmó que no existe negociación alguna con ese fondo ni con compañías relacionadas. Señaló que el proceso de venta apenas inicia y que, hasta ahora, no se ha recibido ninguna oferta formal que implique acuerdos avanzados o compromisos entre partes.

La organización recalcó que trabajará con asesoría profesional y que privilegiará la transparencia en cada etapa. También dejó claro que informará los resultados una vez concluido el proceso, subrayando que cualquier posible movimiento deberá cumplir con todos los requisitos deportivos, sociales y regulatorios.