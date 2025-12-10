Gonzalo Piovi y los otros reprobados de Cruz Azul en la Copa Intercontinental

Héctor Cantú

Cruz Azul ha sumado un traspié más en un torneo internacional luego de caer por 2-1 ante el Flamengo en la Copa Intercontinental 2025 de la FIFA.

El equipo de Nicolás Larcamón, que soñaba con trascender en el torneo doméstico y dar un golpe sobre la mesa ante el flamante campeón de la Copa Libertadores, se regresa con las manos vacías apenas se presentó en el torneo.

Golazo histórico de Jorge Sánchez con Cruz Azul en la Copa Intercontinental

Y aunque el Flamengo no fue tan superior, los errores individuales y la falta de intensidad de algunos jugadores terminaron por hundir a La Máquina Celeste de la Cruz Azul.

El primer futbolista que ha quedado reprobado tras el encuentro es Gonzalo Piovi, quien cometió un error grosero que se convirtió en el primer tanto del cuadro brasileño. Además, el argentino solo ganó 3 duelos de los 11 sostenidos durante el encuentro y perdió un total de 15 pelotas ante los adversarios.

Willer Ditta es otro de los futbolistas que quedaron a deber y que hicieron mucho más endeble la línea defensiva cementera. El colombiano cometió un error que abrió la posibilidad de anotar para el Flamengo y terminó perdiendo en 8 ocasiones la pelota.

El tercer reprbado del equipo de la capital mexicana fue José Paradela, uno de los refuerzos que pidió el propio Larcamón para este ciclo. El exjugador del Necaxa, se fue sin hacer un solo disparo al arco rival y con apenas 15 pases correctos, cuando él era la pieza de ensamble del Cruz Azul.

Paradela terminó perdiendo 20 pelotas ante sus oponentes y solo logró ser efectivo en la mitad de los dibles intentads sobre la cancha.

Con este resultado, el Cruz Azul rompe filas y termina el 2025 con las manos vacías en su último semestre. Vendrá la recomposición del equipo con la duda latente de si Nicolás Larcamón continuará o no como su timonel.