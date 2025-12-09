Todo en contra del Cruz Azul para su debut Intercontinental ante Flamengo

Enrique Gómez

El máximo campeón de CONCACAF representará a la Liga MX y a toda una región en el Derbi de las Américas contra el Flamengo, pero ¿estará a la altura del gigante brasileño en la Copa Intercontinental?

En su única participación dentro de un torneo internacional de FIFA, el desempeño de La Máquina fue agridulce, pues, aunque venció a un equipo australiano (Western Sydney) en su primer encuentro y avanzó a la semifinal, en esa instancia fue goleado por el Real Madrid (0-4). Aun así, el recuerdo que a todos les quedó grabado fue su derrota contra el semiprofesional Auckland City en el duelo por el tercer lugar.

Ahora, el equipo neozelandés ya está eliminado y el partido de presentación del conjunto mexicano será contra el tercer equipo con más títulos de Brasil (8) y cuarto en el historial de la Copa Libertadores (4), por lo que, honestamente, el club capitalino es favorito… pero para quedar eliminado a la primera.

Quien avance, enfrentará al Pyramids de Egipto en busca de una cita con el Paris Saint-Germain en la final.

¿Cuál es el equipo más 'rico' y el más 'pobre' de la Copa Intercontinental?

Con siete títulos, La Máquina es el club con más campeonatos ganados en los torneos de la CONCACAF, además, tiene la segunda mejor plantilla del futbol mexicano de acuerdo con Transfermarkt (82 millones de euros); en paralelo, el Mengao también tiene el segundo plantel más valioso de su país, solo que con eso asciende a los 195 millones de euros, es decir, cotiza más del doble que toda la escuadra ‘celeste’.

¿Otra diferencia marcada? Cruz Azul se presenta a este encuentro con el dolor mental y físico por lo que fue la eliminación en las semifinales de la Liga MX el fin de semana pasado ante Tigres, en una serie donde se vio superado de principio a fin, aunque Nicolás Larcamón insista que su equipo jugó bien.

En tanto, el conjunto carioca lleva dos títulos en dos semanas: la Libertadores y el Brasileirao.

Pese a todo, el equipo capitalino buscará inspirarse en lo que hizo Pachuca la Copa Intercontinental 2024, cuando venció al implacable Botafogo y continuó hasta afrontar la final contra el Real Madrid.