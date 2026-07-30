Gilberto Mora y Rafael Llorente se robarán la atención en la Liga MX

EFE

Los Xolos de Tijuana, del mundialista Gilberto Mora, líderes de la clasificación, visitarán al Atlético de San Luis del delantero español Rafael Llorente en un partido de altas expectativas en el Apertura 2026.

Después de su destacada actuación con México en el Mundial, Mora reapareció el pasado viernes con los Xolos del entrenador uruguayo Sebastián Abreu y solo necesitó 45 minutos en la cancha para darle a su equipo una victoria por 1-0 sobre el León.

Gilberto Mora ya es el jugador más valioso de toda la Liga MX

El joven de 17 años, calificado como la nueva joya del fútbol de su país, convirtió un penalti y su trabajo como líder del medio campo fue clave para subir a los Xolos al liderato con dos triunfos en dos salidas y seis puntos, los mismos que Cruz Azul, Atlas y Necaxa, a los que aventaja por mejor diferencia de goles.

En cambio, Llorente, de 23 años, sumó su segundo gol en dos partidos el sábado para colaborar con el empate del San Luis (2-2) en el estadio de los poderosos Tigres UANL. Este viernes liderará el ataque del cuadro de Diego Mejía, que tratará de sacar ventaja de su condición de local para detener a Mora y sus compañeros.