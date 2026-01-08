¿Gilberto Mora y Allan Saint-Maximin tienen el mismo impacto?

Enrique Gómez

Sí, quizá Gilberto Mora haya empatado a Allan Saint-Maximin como los jugadores más valiosos de la Liga MX (10 millones de euros), según Transfermarkt, pero el América sigue valiendo más del doble que los ‘Xolos’ de Tijuana.

En el día de obertura del Clausura 2026, el equipo azulcrema visita al conjunto fronterizo y se presenta como el gran favorito a pesar de las dudas que generó en la recta final del torneo pasado. Después de todo, se trata de la plantilla mejor cotizada y del equipo con más títulos del futbol mexicano.

Así llegan ambos clubes para su duelo por la Jornada 1 de la Liga MX: