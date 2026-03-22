FC Juárez vino de atrás y dio la 'campanada' ante Tigres

Hiram Marín

FC Juárez firmó una victoria clave en casa al imponerse 2-1 a Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un duelo donde los felinos pegaron primero pero no lograron sostener la ventaja.

El arranque fue intenso y pronto se reflejó en el marcador, con un Tigres que mostró pegada desde los primeros minutos. Sin embargo, la respuesta fronteriza no tardó en llegar en un partido de alta tensión.

El conjunto regio abrió el marcador al minuto 9 por conducto de Joaquim, quien aprovechó un servicio para adelantar a la visita. Juárez reaccionó y encontró el empate al 20’ gracias a Óscar Estupiñán, que volvió a meter a los Bravos en el juego. El trámite se equilibró, pero el cuadro local fue creciendo en volumen ofensivo y presencia en campo rival.

Para la segunda mitad, Tigres intentó recuperar el control, aunque comenzó a resentir el desgaste tras su actividad a media semana, donde aseguró su pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF.

Ese bajón físico se reflejó en menor intensidad y dificultades para sostener la posesión ante un Juárez más dinámico. Finalmente, Monchu apareció al 88’ con un gol de tiro libre para sellar la remontada definitiva.

El triunfo representa oxígeno puro para FC Juárez, que suma puntos vitales en su lucha por escalar posiciones y mantenerse con aspiraciones en el torneo. Para Tigres, en cambio, la derrota deja sensaciones encontradas: pese a su buen momento internacional, el desgaste y la irregularidad en Liga MX vuelven a pasar factura.