A Toluca se le escapa el subliderato en Pachuca

Héctor Cantú

Los Diablos Rojos del Toluca dejaron escapar la posibilidad de quedarse con el subliderato del torneo Clausura 2026, luego de empatar 1-1 ante los Tuzos del Pachuca.

El vigente tricampeón del futbol mexicano no pudo salir con los tres puntos que le hubiera permitido superar a Cruz Azul en la tabla general y terminó dividendo puntos en una semana muy activa para el equipo mexiquense.

Siempre hay que estar atentos. 😤



Franco Romero reaccionó antes que nadie y así anotó el primero del @TolucaFC esta tarde. 🔥👹#ConMéxicoC26 | #J12 | #PACTOLpic.twitter.com/6qjlchzAvh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 23, 2026

Los comandados por Antonio Mohamed inauguraron el tanteador en los últimos minutos del primer tiempo cuando Franco Romero encontró un balón dentro del área luego de una serie de rebotes.

Pachuca tuvo opciones para empatar el partido y tuvo momentos de alta actividad futbolística, generando opciones claras de gol que no pudo capitalizar.

Fue hasta el segundo tiempo cuando Elías Montiel, con un remate a primer poste, encontró las redes para lograr el empate virtual.

¡Gooool de Elías Montiel! El mexicano empata el partido en el Hidalgo tras esta jugada por derecha.



72' @Tuzos 1-1 @TolucaFC#LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/J5U0sUn7H1 — FOX (@somos_FOX) March 23, 2026

Seis minutos después, Fernando Arce vio el cartón rojo, dejando en desventaja numérica al equipo escarlata que, bajo su condición, intentó replegar filas para mantener el empate.

Este resultado deja a los Diablos a cuatro puntos de las Chivas que sumaron su cuarta victoria al hilo tras superar a Monterrey.

Para los Tuzos, el empate le dejó en la quinta posición de la tabla general con cuatro puntos más que el Atlas, su más cercano seguidor.