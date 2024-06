Extranjeros de calidad o nada; La Liga MX aplicará "filtro" para el 2025

La cantidad de extranjeros no es el problema para el futbol mexicano y por eso no se reducirá el número permitido de jugadores no formados en México, pero sí se aplicarán filtros de calidad.

La idea es que esto, automáticamente, le dé más oportunidades a los jugadores mexicanos y a los jóvenes de cantera, pues traer jugadores de fuera para llenar planteles ya no será tan fácil.

La Federación Mexicana de Futbol presentó un plan de reforma para el desarrollo, esto después del tremendo bajón de nivel que ha sufrido la Selección Mexicana en todas sus categorías. Como en esta transformación es fundamental la Liga MX, Juan Carlos Rodríguez (comisionado), Mikel Arriola (presidente de la Liga) e Ivar Sisniega (ejecutivo de la FMF), presentaron la reestructuración.

Lo más destacado es el regreso de la regla de menores (volverá a ser forzoso que los equipos cumplan con darle juego a juveniles) y el filtro para extranjeros, aunque también, la conservación de la regla que permite tener hasta siete extranjeros en la cancha, además de que el sistema sin ascensos ni descensos seguirá.

REFORMAS PARA EXTRANJEROS

A partir de 2025, los jugadores extranjeros tendrán que cumplir con varios requisitos para legar al futbol mexicano; básicamente tienen que ser futbolistas de calidad probada y se sabe que eso no es barato, por lo que quizá muchas instituciones prefieran usar jugadores mexicanos y desarrollarlos de mejor manera.

Será hasta después que se detallen los puntos, pero, en general, los extranjeros deberán alcanzar varios objetivos para poder ser contratados por clubes del futbol mexicano:

· Cumplir cierto número de minutos en sus ligas

· Que tengan participación con sus selecciones nacionales

· Experiencia en torneos continentales, entre otros

Eso sí, cada club podrá elegir un máximo de dos jugadores que estarán libres de estas reglas.

La idea es llevar mayor calidad a la Liga MX, pero sobre todo, facilitar las oportunidades para los futbolistas mexicanos, quienes tendrán más ventajas para ver minutos de competencia y desarrollarse de mejor manera. La esperanza es que estos cambios repercutan en el nivel del Tri para el Mundial 2026.