¡Algo debe saber! 'Tata' Martino omite a México en la Copa América

Ahora que no dirige a la Selección Mexicana no tiene por qué dar falsas esperanzas ni quedar bien con la afición. Es claro que el Tri no es favorito en la Copa América y el ‘Tata’ Martino ni siquiera lo mencionó.

El argentino, quien dirigió a México hasta la Copa del Mundo de Catar y que no terminó de la mejor forma tras la eliminación en fase de grupos, es el actual entrenador del Inter Miami y cuando fue cuestionado por quiénes eran los favoritos para ganar el torneo, nombró a varios candidatos, pero no al equipo que dirigió de 2019 a 2022, quizá porque él sabe mejor que nadie las limitaciones que tiene.

“A diferencia de otras ediciones, hay varias selecciones por fuera de Argentina y Brasil que vienen muy bien, con mucho potencial y dispuestos a pelear el título, así que me parece que va a estar linda la Copa América”, comentó el entrenador en palabras recogidas por el diario Récord, donde eligió retirarle su confianza a Brasil, selección de alto valor, pero que marcha sexta en las eliminatorias sudamericanas.

“Si tengo que decir, voy con Argentina por ser la actual campeona y me inclinaría por Uruguay y Colombia como las otras aspirantes”, sentenció el técnico de Lionel Messi en el Inter Miami.