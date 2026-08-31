Exportación sorpresa: el americanista 'Pato' Salas se va a Portugal

Redacción FOX Deportes

El nido de Coapa vuelve a abrir sus puertas hacia el Viejo Continente. El joven atacante Patricio 'Pato' Salas, de 22 años, se suma a la lista de canteranos del América que emprenden el viaje a Europa tras concretarse su cesión al Famalicão de la Primeira Liga de Portugal.

Nacido en Mérida, Yucatán, el centro delantero acumuló minutos y bajo el mando de André Jardine. Con la intención de acelerar su desarrollo y asegurar mayor continuidad en el terreno de juego, la directiva azulcrema cerró la negociación con la escuadra lusitana mediante un préstamo por un año con opción a compra para la temporada 2026/2027.

?[EXCLUSIVO] América cede a Patricio Salas al Famalicao de Portugal.

*️⃣La Águilas lo ceden a préstamo por un año y con opción de compra para que pueda sumar minutos y experiencia en Europa. ⬇️https://t.co/0dUThShjcA pic.twitter.com/3YPLXVBsLG — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 30, 2026

Salas, de 1.80 metros de estatura y perfil zurdo, completó su formación en las fuerzas básicas de las Águilas. Luego de destacar en el conjunto Sub-23, recibió la confianza para dar el salto al primer equipo, respondiendo en la zona de ataque con tres anotaciones y dos asistencias durante sus apariciones en el máximo circuito del futbol mexicano.

El delantero emprende el viaje a Vila Nova de Famalicão para incorporarse a las filas del conjunto portugués. Con este movimiento, el 'Pato' busca consolidar su carrera en el balompié europeo y escribir su propio capítulo en la lista de jugadores formados en Coapa que buscan trascender al otro lado del Atlántico.