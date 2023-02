"Estoy haciendo lo que puedo": Benjamín Mora, tras su tercera derrota con Atlas

Tres derrotas consecutivas y solo un triunfo en el torneo son registros descorazonadores para iniciar una nueva era, pero el técnico del Atlas no se rendirá y seguirá trabajando para que el equipo mejore.

Tras la caída 1-0 ante Cruz Azul en duelo pendiente por la Jornada 8, el entrenador mexicano prefirió no hablar de paciencia para el proceso, pero está convencido que está cargo de un buen plantel de jugadores, por lo que confía en que, con trabajo, los resultados lleguen y que no sea demasiado tarde.

“Bueno por alguna razón, yo decidí aceptar la propuesta de Atlas porque a mi entender, estoy ante el mejor grupo del país, ojalá ellos también vean esa parte. Por una parte, yo podría pedir paciencia y por otra parte el futbol no me la podría dar, entonces está en vivo siempre. Estoy tranquilo conmigo mismo porque estoy dando lo que puedo y no voy a descansar”, dijo tras el partido en el Estadio Azteca

“Son tres derrotas con tres equipos importantes en el país (Rayados, Tigres t Cruz Azul), realmente hemos progresado en algunas cosas, pero hoy no reflejamos en la cancha ese progreso y esto es de marcadores y la verdad es que si hay una pequeña crisis en la cuestión de resultados”, admitió.

Atlas alargó su invicto hasta el partido antepasado frente a Monterrey, sin embargo solo tiene una victoria en el campeonato y fue ante el sotanero Mazatlán. Con siete unidades, el equipo está fuera de zona de reclasificación de cara a la segunda mitad del torneo, donde el próximo rival es nada menos que América, el equipo más ganador y la mejor plantilla del torneo. Pronósticos nada alentadores.

“Estamos en un camino de transformación y de transición, estamos en un momento turbulento, pero todos juntos vamos a salir adelante y lo más pronto posible para la afición y para el grupo que me dio la confianza”, aseguró Mora, quien llegó este torneo a la Liga MX tras ser multicampeón en Malasia.

Lejos se ven los días de gloria de los Rojinegros y ahora hasta parece que el equipo volvió a sus históricas malas andadas. Hay tiempo para corregir el rumbo, pero ¿hay material futbolístico para lograrlo?