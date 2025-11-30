Estos son los horarios de las semifinales en la Liga MX

Héctor Cantú

La Liga MX ha hecho oficiales los horarios para los partidos de semifinal que definirán a los dos clubes que pelearán por el título del Clausura 2025.

Luego de que Cruz Azul dejara en el camino a Chivas quedó borrada la posibilidad de que hubiera una semifinal regia en esta instancia, sin embargo, en caso de que Tigres y Monterrey logren avanzar, se enfrentarían por el título del futbol mexicano.

La batalla por los dos boletos al partido por el título iniciarán el miércoles próximo con el duelo entre Monterrey y Toluca a las 19:00 horas, mientras que Cruz Azul recibirá a Tigres el mismo día pero a las 21:00 horas

Debido a los compromisos internacionales de Cruz Azul, el duelo de vuelta se jugará también el día sábado a las 21:00 horas en Monterrey, Nuevo León, mientras que el Toluca vs. Monterrey se disputará a las 19:00 horas en el Nemesio Diez.

Así quedan los duelos de semifinales con fechas y hora definidos