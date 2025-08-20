"Estamos cerca"; Cruz Azul cree que la décima llegará muy pronto

Enrique Gómez

Al tener una de las mejores plantillas de la Liga MX y ser el campeón reinante de la CONCACAF, en Cruz Azul ven cerca un nuevo título del futbol mexicano. De hecho, es un objetivo realista para este torneo.

La Máquina marcha invicta en el Apertura 2025 con tres victorias y dos empates, por lo que mantiene la motivación después de todas las semifinales y las finales perdidas contra el América en el torneo local.

“Creo que estamos cerca, hemos tenido dos semifinales, una final, hemos estado a un paso y creo que el equipo está con confianza. Fue importante ganar la Final de CONCACAF y ahora todos queremos lograr esa tan ansiada décima”, comentó Rodolfo Rotondi en este todavía ‘inicio’ de temporada.

Para el Apertura 2025, La Máquina contrató a Nicolás Larcamón y con total seguridad despidió a Vicente Sánchez pese al título de CONCACAF. Ahora, el equipo busca adaptarse por completo a la nueva idea de juego y olvidarse de lo que fue la derrota por 7-0 en la Leagues Cup, hace solamente unas semanas.

“Es un proyecto nuevo. Nico viene con una idea muy buena, de la cual nos vamos asentando cada vez más, y obviamente quedan pulir muchos detalles, mejorar un montón ciertos aspectos del juego, pero siempre es positivo corregir ganando. Eso es muy importante”, agregó Rotondi para Claro Sports.

En la Jornada 6, Cruz Azul juega todo un partido de Liguilla adelantada contra el campeón Toluca.