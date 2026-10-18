Es oficial, Toluca ha dejado escapar al América

Enrique Gómez

Era la oportunidad perfecta para descubrir si el Toluca estaba listo para seguirle el paso al América o para confirmar que el equipo de Antonio Mohamed ha perdido el paso.

Sucedió lo segundo: los ‘Diablos Rojos’ no pudieron en casa contra el alicaído Atlético de San Luis.

Empate 1-1 entre el exlíder del Apertura 2026 y el equipo potosino, que salió muy conforme de su visita al Estadio Nemesio Diez, pues seguramente pocos presupuestaban que el cuarto peor equipo de la tabla de posiciones pudiera sumar en casa de unos de los equipos más sólidos de México.

Erick Gutiérrez fue quien abrió el marcador en favor del equipo de casa con un poderoso cabezazo al 62’, mientras que Rafael Llorente también anotó con un testarazo tras un centro perfecto al 71’.

Con este resultado, el equipo ‘escarlata’ llega a 21 puntos y se afianza en el segundo lugar de la clasificación, nada mal, pero también confirma que ha dejado escapar al América, pues el 'Ave' tiene 24 puntos, un partido menos y un gol anotado más. Por si fuera poco, el conjunto mexiquense llegará a la próxima jornada en medio de una racha de cuatro juegos sin ganar y cuatro derrotas incluidas.

Para la jornada doble de media semana, el Toluca buscará no perder más puntos contra Tijuana, mientras que el ‘Atleti’ querrá hacer bueno este punto con una victoria en casa ante Querétaro.