¿Es más difícil que América pierda ante Santos o que quede fuera de la Liguilla?

Enrique Gómez

Es verdad que el América ya no es el de otros torneos, pero de eso a pensar que pueda perder contra Santos Laguna hay una gran distancia.

Porque, tanto la última derrota del equipo azulcrema contra Santos en la Liga MX, así como la ocasión más reciente en que este equipo se quedó fuera de la Liguilla son eventos que sucedieron durante la década pasada.

Las Águilas marchan en octavo lugar de la tabla de posiciones a falta de cinco partidos para que concluya la fase de regular del Clausura 2026. O sea, un paso en falso y el equipo podría quedarse sin clasificar a la fase final del futbol mexicano. Además, la situación será indefendible si termina perdiendo contra el último lugar de la tabla de posiciones, o sea, el conjunto Albiverde que dirige Omar Tapia.

Última vez que el América perdió contra Santos: noviembre 2019

Última vez que las Águilas no clasificaron a la Liguilla: mayo 2017

Santos, América y los clubes que tienen balones en sus escudos

Esa decir, considerando todo el tiempo que ha pasado, así como el estado del equipo ‘lagunero’ y el hecho de que el club capitalino ostenta la plantilla más valiosa del futbol mexicano, parece muy complicado que cualquiera de esos eventos de ‘otra generación’ vayan a suceder en este certamen.

De hecho, la única manera de que las Águilas sean ahuyentadas de los ocho primeros lugares, sería si Monterrey (14 puntos) le gana al Atlético de San Luis y el equipo de André Jardine (17 unidades) pierde en Torreón, pues de esta forma, el club regiomontano tomaría el octavo puesto por diferencia de goles.

Con un empate de visitante (que ya sería bastante cuestionable por ser ante un equipo que ha recibido 30 goles en este torneo), el América podrá asegurarse una semana más en zona de clasificación y ampliar el gran dominio que tiene ante Santos Laguna, club contra el que no pierde desde hace 11 juegos.