Publicación: sábado 4 de abril de 2026

Enrique Gómez

¿Es más difícil que América pierda ante Santos o que quede fuera de la Liguilla?

Ninguno de esos eventos ha sucedido en lo que va de esta década

Es verdad que el América ya no es el de otros torneos, pero de eso a pensar que pueda perder contra Santos Laguna hay una gran distancia.

Porque, tanto la última derrota del equipo azulcrema contra Santos en la Liga MX, así como la ocasión más reciente en que este equipo se quedó fuera de la Liguilla son eventos que sucedieron durante la década pasada.

Las Águilas marchan en octavo lugar de la tabla de posiciones a falta de cinco partidos para que concluya la fase de regular del Clausura 2026. O sea, un paso en falso y el equipo podría quedarse sin clasificar a la fase final del futbol mexicano. Además, la situación será indefendible si termina perdiendo contra el último lugar de la tabla de posiciones, o sea, el conjunto Albiverde que dirige Omar Tapia.

Última vez que el América perdió contra Santos: noviembre 2019

Última vez que las Águilas no clasificaron a la Liguilla: mayo 2017

Santos, América y los clubes que tienen balones en sus escudos

América (1916) → su identidad está plasmada sobre los gajos de un balón
Club León (1944) → el esférico aparece en el hemisferio derecho del logo
Puebla (1944) → Un pequeño balón remata el blasón en la esquina izquierda
Querétaro (1950) → En medio del escudo, de la ‘Q’ y bajo el acueducto, el balón
Santos Laguna (1983) → su escudo es un balón de gajos verdes bajo una corona

Esa decir, considerando todo el tiempo que ha pasado, así como el estado del equipo ‘lagunero’ y el hecho de que el club capitalino ostenta la plantilla más valiosa del futbol mexicano, parece muy complicado que cualquiera de esos eventos de ‘otra generación’ vayan a suceder en este certamen.

De hecho, la única manera de que las Águilas sean ahuyentadas de los ocho primeros lugares, sería si Monterrey (14 puntos) le gana al Atlético de San Luis y el equipo de André Jardine (17 unidades) pierde en Torreón, pues de esta forma, el club regiomontano tomaría el octavo puesto por diferencia de goles.

Con un empate de visitante (que ya sería bastante cuestionable por ser ante un equipo que ha recibido 30 goles en este torneo), el América podrá asegurarse una semana más en zona de clasificación y ampliar el gran dominio que tiene ante Santos Laguna, club contra el que no pierde desde hace 11 juegos.

Cruz Azul, Necaxa y los equipos migrantes de la Liga MX

Necaxa – En 2002 dejó la CDMX para mudarse a Aguascalientes y ahí sigue.
Mazatlán – En 2020 tomó la plaza de Morelia; este año se convertirá en Atlante y jugará en la CDMX.
Querétaro – En 2013 compró la franquicia de Chiapas para eludir el descenso.
Cruz Azul – En 1971 dejó Hidalgo para instalarse en la CDMX, pero ahora juega temporalmente en Puebla.
Santos Laguna – En 1988 compró la plaza de los Ángeles de Puebla y mudó el equipo a Torreón.
FC Juárez – En 2019 compró la franquicia de Lobos BUAP, otro club de Puebla.
Atlante – En 2007 dejó la CDMX para ir a Cancún y en 2026 volverá a Primera como equipo de la capital.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS