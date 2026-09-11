Es casi imposible que el Spartak Moscú convenza a Roberto Alvarado

Enrique Gómez

Claro que Roberto Alvarado sería figura en el futbol de Rusia, pero ¿por qué querría abandonar al equipo más emblemático de la Liga MX y a una de las ciudades más vibrantes del continente?

Bueno, el Spartak de Moscú espera convencerlo de que hay buenas razones para emigrar a la Liga Premier de Rusia, pues el equipo volverá a la carga por él durante el mercado invernal y seguramente lanzará una mejor oferta a la que construyó durante la ventana de verano.

De acuerdo con el periodista ruso, Michele Antonov, de Sport Express, el segundo club más exitoso de su país tiene como principal objetivo la contratación del ‘Piojo’, uno de los mejores atacantes de la Liga MX y tituar con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 siendo extremo derecho.

¿América y Cruz Azul son los clubes con más trofeos vigentes?

De acuerdo con la aplicación Comparisonator, que crea un índex de cada jugador basado en sus estadístcas en ataque y defensa, el futbolista de 28 años sería una figura en la liga de Rusia, ya sea fungiendo como extremo derecho, su posición predilecta de la temporada pasada, o como centro delantero, la posición que más ha ocupado en este Apertura 2026 que apenas inicia.

¿Quién sería Roberto Alvarado en la Liga Premier de Rusia?

Temporada 2025/26

· Extremo derecho

· 182 puntos de índex

· Hubiera sido el 3° en su posición

Temporada 2026/27

· Centro delantero

· 282 puntos de índex

· Será el número 1 en su posición

El ‘Piojo’ es uno de los atacantes más versátiles de la Liga MX, pues en esta temporada se divide entre delantero y enganche, además, también se le ha visto como lateral derecho en la táctica de Gabriel Milito, quien tiene al equipo en segunda posición del torneo luego de siete jornadas.

¿Podrá Spartak Moscú concreter su deseo de fichar a Alvarado? Será complicado, pues el Guadalajara no tiene intención de vender a su jugador estrella (al menos que la oferta sea irresistible, como de unos 20 millones de euros) y el delantero está muy cómodo en ‘La Perla’.