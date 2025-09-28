En el partido más emotivo, Cruz Azul defenderá su liderato

Enrique Gómez

En el último partido de Jesús Corona como profesional, Tijuana recibirá a Cruz Azul en lo que pinta para ser un gran partido, pues mientras La Máquina es líder de la competencia, ‘Xolos’ es el club revelación.

El histórico portero del equipo ‘cementero’, que desde hace algunos torneos milita en el conjunto fronterizo, verá algunos minutos en el primer tiempo a manera de homenaje contra el equipo donde jugó 14 años y con el cual finalmente pudo levantar el título de liga en el Clausura 2021. Después de este cotejo, el cancerbero de 44 años hará efectiva su retirada deportiva.

Pero más que el homenaje, Cruz Azul tiene un gran interés deportivo para el duelo que cierra la Jornada 11, pues tanto Toluca como Rayados y América (los equipos que iniciaron la fecha escoltando al equipo ‘celeste’) ganaron, por lo que el club debe vencer para recuperar el primer lugar del certamen.

Así llegan ambos equipos para este especial encuentro por el Apertura 2025: