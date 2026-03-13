Hiram Marín
Empate épico de FC Juárez le puso sabor al inicio de la Jornada 11
Rayados ya se hacía con la victoria, pero Óscar Estupiñán anotó el penal salvador
Los Bravos rescataron un empate 2-2 dramático ante Monterrey este viernes 13 de marzo en el Estadio Olímpico Benito Juárez gracias a un penal de último minuto convertido por Óscar Estupiñán, en un duelo que parecía inclinarse para Rayados. El encuentro tuvo constantes cambios de impulso y terminó con un cierre cargado de presión por parte del conjunto fronterizo.
El arranque fue contundente para Monterrey. Apenas al minuto 1, Uros Durdevic abrió el marcador para Rayados y silenció al estadio con una definición temprana que puso en ventaja a la visita.
Antes del descanso, los regiomontanos ampliaron la diferencia cuando Jesús “Tecatito” Corona apareció en el tiempo agregado del primer tiempo para firmar el 0-2 y encaminar el partido para los dirigidos por Fernando Ortiz.
Juárez reaccionó tras el descanso y encontró premio a su insistencia. Al minuto 49, Jairo Torres descontó para los Bravos y devolvió la esperanza al equipo local, que comenzó a empujar con mayor intensidad.
Sin embargo, Monterrey volvió a responder y Víctor Guzmán apareció al 57 para devolver la ventaja de dos goles y frenar momentáneamente el impulso del cuadro fronterizo.
Cuando parecía que Rayados se llevaba el triunfo, Juárez apretó en los minutos finales y forzó el drama. Ya en el tiempo agregado, un penal permitió a Óscar Estupiñán cobrar desde los once pasos y sellar el empate 2-2, desatando la reacción de los Bravos y su afición.
El resultado deja a Monterrey sumando fuera de casa pero con la sensación de haber dejado escapar la victoria, mientras que Juárez rescata un punto valioso tras remontar en el cierre del encuentro.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT