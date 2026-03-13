Empate épico de FC Juárez le puso sabor al inicio de la Jornada 11

Hiram Marín

Los Bravos rescataron un empate 2-2 dramático ante Monterrey este viernes 13 de marzo en el Estadio Olímpico Benito Juárez gracias a un penal de último minuto convertido por Óscar Estupiñán, en un duelo que parecía inclinarse para Rayados. El encuentro tuvo constantes cambios de impulso y terminó con un cierre cargado de presión por parte del conjunto fronterizo.

El arranque fue contundente para Monterrey. Apenas al minuto 1, Uros Durdevic abrió el marcador para Rayados y silenció al estadio con una definición temprana que puso en ventaja a la visita.

Antes del descanso, los regiomontanos ampliaron la diferencia cuando Jesús “Tecatito” Corona apareció en el tiempo agregado del primer tiempo para firmar el 0-2 y encaminar el partido para los dirigidos por Fernando Ortiz.

Juárez reaccionó tras el descanso y encontró premio a su insistencia. Al minuto 49, Jairo Torres descontó para los Bravos y devolvió la esperanza al equipo local, que comenzó a empujar con mayor intensidad.

Sin embargo, Monterrey volvió a responder y Víctor Guzmán apareció al 57 para devolver la ventaja de dos goles y frenar momentáneamente el impulso del cuadro fronterizo.

Cuando parecía que Rayados se llevaba el triunfo, Juárez apretó en los minutos finales y forzó el drama. Ya en el tiempo agregado, un penal permitió a Óscar Estupiñán cobrar desde los once pasos y sellar el empate 2-2, desatando la reacción de los Bravos y su afición.

El resultado deja a Monterrey sumando fuera de casa pero con la sensación de haber dejado escapar la victoria, mientras que Juárez rescata un punto valioso tras remontar en el cierre del encuentro.