¿El peor récord de puntos? Santos no quiere quitarle su marca al Puebla

Enrique Gómez

El torneo de Santos Laguna es lamentable, pero aun así está a un solo triunfo de desmarcarse de los peores equipos en la historia de la Liga MX. No sería mucho pedirle, pues su próximo rival es el Puebla.

De hecho, la ‘Franja’ ostenta la marca de menos puntos sumados en un torneo corto (claro, después de las cero unidades que hizo Veracruz en 2019 al ser despojado de todas sus puntos como castigo de FIFA) con cinco puntos en el Clausura 2024, misma cuota de unidades que tienen los ‘Guerreros’ después de 11 fechas en este Clausura 2026, donde suman un triunfo, dos empates y ocho partidos perdidos.

Santos y Puebla, dos de los equipos que han escrito su nombre entre los clubes que menos puntos han sumado en un mismo torneo corto se enfrentan el domingo 22 de marzo en el TSM Corona.

Los clubes que menos puntos han sumado en la historia de los torneos cortos:

1. Veracruz - 0 puntos (Clausura 2019)

2. Puebla - 5 puntos (Clausura 2024)

3. Indios - 6 puntos (Apertura 2009)

4. Mazatlán - 7 puntos (Clausura 2023)

4. Tecos - 7 puntos (Clausura 2003)

4. Querétaro - 7 puntos (Apertura 2003)

4. Querétaro - 7 puntos (Apertura 2012)

4. Santos - 7 puntos (Clausura 2025)

¿Cuándo ganó cada equipo su primer título de Liga MX?

Santos no quiere volver a poner su nombre en esta infame lista y para eso, solo le bastará sumar tres puntos contra el Puebla en casa o bien, hacerlo en cualquiera de las siguientes cinco fechas.

Claro que, para este duelo, el equipo de Albert Espigares parte como favorito, pues tiene más del doble de puntos que su rival (12) y su ubica en el 11° lugar de la tabla, mientras que los ‘Guerreros’ se mantienen en el fondo tras ser goleados por Chivas el pasado fin de semana y sepultar toda esperanza de cambio de hábito tras conquistar su primer triunfo del torneo el fin de semana antepasado frente a Tijuana.

Es poco probable que Santos Laguna pueda terminar este certamen en el pódium de los peores clubes en un torneo corto, pero a la que sí parece condenado es a pagar una de las multas por temas de cociente.