El panorama de Sergio Ramos y sus Rayados para esta Jornada 14

EFE

Los Rayados del Monterrey, en el que milita el defensa español Sergio Ramos, recibirán al Juárez FC, dirigido por el uruguayo Martín Varini, en un atractivo duelo de la decimocuarta jornada del Apertura del fútbol mexicano.

El pasado sábado, los Rayados empataron 1-1 con los Pumas UNAM con protagonismo de Ramos, quien anotó el penalti que le dio la igualada a su equipo, después de haber sido superado por el centrocampista Alan Medina, quien le hizo un túnel en el área y anotó por los universitarios.

Cosas que nunca creímos ver: Sergio Ramos anotándole gol a Keylor Navas en la Liga MX

A pesar del liderazgo del campeón mundial de 2010, Monterrey, cuarto de la tabla de posiciones, muestra apenas la novena defensa más segura del campeonato, lo cual tratará de cambiar ante un Juárez FC que va noveno de la clasificación, con buenas posibilidades de acceder a cuartos de final.

Debe ser un partido de buen nivel, con los Rayados en busca de goles con el español Sergio Canales y los argentinos Germán Berterame y Lucas Ocampos, ante un Juárez de buena defensa y un ataque que ha sido oportuno, liderado por el colombiano Oscar Estupiñán.

La decimocuarta jornada del torneo Apertura transcurrirá entre martes y miércoles.